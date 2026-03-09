Milan Inter 1-0 | la decide Estupinan Nerazzurri sottotono

Nel derby di San Siro, il Milan ha vinto 1-0 contro l’Inter grazie a un gol di Estupinan. La partita si è conclusa con i nerazzurri che hanno mostrato una prestazione sottotono, mentre i rossoneri hanno mantenuto una difesa attenta e compatta. La vittoria ha interrotto la serie di risultati positivi dell’Inter, che non è riuscita a trovare il pareggio nel corso dell’incontro.

Milan Inter 1-0. Il Milan si aggiudica il derby e spezza la corsa dell'Inter, imponendosi 1-0 a San Siro con una prestazione di grande attenzione difensiva. A distanza di quindici anni, i rossoneri tornano così a vincere entrambi i derby stagionali contro i nerazzurri, replicando nel ritorno lo stesso risultato ottenuto nella gara d'andata. A decidere la sfida è stato Pervis Estupiñán, a segno al 35' del primo tempo. L'esterno rossonero ha sfruttato al meglio un lancio in profondità di Rafael Leão, superando Luis Henrique e scaricando poi una conclusione potente sotto la traversa che non ha lasciato scampo a Yann Sommer. Dopo il vantaggio il Milan ha gestito la partita con ordine e compattezza, difendendo il risultato con grande disciplina per tutta la ripresa.