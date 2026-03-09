Metsola | Il mondo è più pericoloso le decisioni Ue siano più rapide

Il commissario europeo ha affermato che il mondo sta diventando più pericoloso e ha chiesto decisioni più rapide da parte dell’Unione Europea. Durante un intervento a Bruxelles, ha sottolineato che ogni settimana si presentano nuove sfide geopolitiche e che l’Europa deve prepararsi adeguatamente. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente complessità internazionale.

La retromarcia parziale dell'Iran: “Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se.” GUARDA (Agenzia Vista) Bruxelles, 09 marzo 2026 “Ogni settimana sembra che ci troviamo di fronte a una nuova sfida geopolitica e noi, come squadra Europa, non possiamo farci trovare impreparati. Siamo in un mondo nuovo, un mondo piu' imprevedibile, un mondo più pericoloso. Gli ultimi mesi sono stati difficili, per usare un eufemismo l'Europa deve prendere le sue decisioni più rapidamente. Il nostro messaggio al mondo è che non si dovrebbe sottovalutare la determinazione dell'Europa". Lo ha detto la Presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola parlando alla Conferenza degli ambasciatori dell'Ue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

