Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per martedì 10 e mercoledì 11 marzo, aggiornate al 9 marzo. Le informazioni riguardano le condizioni del tempo previste nei prossimi giorni, fornendo dettagli sulle possibili variazioni atmosferiche e i fenomeni attesi. Le previsioni sono consultabili sul sito ufficiale dell’ente regionale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 10 e mercoledì 11 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornato al 9 marzo. Per quanto riguarda l'Umbria martedì 10 marzo “ancora precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio, più insistenti sui settori occidentali. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti: da deboli a moderati di Libeccio. Temperature: senza variazioni di rilievo”. Mercoledì 11 marzo “marcata instabilità pomeridiana con precipitazioni sparse e possibilità di sistemi temporaleschi organizzati, in particolari sui settori settentrionali e lungo l'Appennino. Le precipitazioni cesseranno ovunque in serata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

