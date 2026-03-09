LIVE | 31ª giornata Campobasso-Arezzo 0-0

Nel match della 31ª giornata, il confronto tra Campobasso e Arezzo si è concluso senza reti, con il risultato di 0-0. Gli amaranto, dopo aver perso in casa contro la Ternana, sono scesi in campo per il posticipo di lunedì sera. La partita si è giocata senza variazioni nel punteggio, mantenendo invariato il risultato finale.

Dopo la sconfitta casalinga con la Ternana, gli amaranto tornano in campo nel posticipo del lunedì sera. Nell'ostica trasferta di Campobasso sono in palio tre punti chiave per riprendere la marcia verso la promozione. In contemporanea il big match tra Ascoli e Ravenna, distanti rispettivamente 4 e 6 punti dall'Arezzo in testa. 1 - Oltre a Ionita, Bucchi deve rinunciare anche al perno del centrocampo Guccione, fermato da un virus influenzale. Due novità dal primo minuto: Coppolaro nel ruolo di terzino destro e Mawuli a centrocampo 1 - Quindici secondi e primo tiro degli amaranto: lancio per Cianci che di petto fa la sponda per... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Serie A, anticipi e posticipi della 31ª giornata: Napoli-Milan a Pasquetta Leggi anche: Serie A: anticipi e posticipi della 31ª giornata: Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta Una selezione di notizie su LIVE 31 giornata Campobasso Arezzo 0 0 Temi più discussi: Campobasso-Arezzo Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie C; Serie C, le gare della 31^ giornata su Sky; Serie C/B. Il Campobasso ospita la capolista Arezzo; L'Arezzo cade in casa: al Comunale passa la Ternana 2-1. Dubickas firma il gol vittoria. Campobasso-Arezzo Streaming e Diretta TV: dove vedere LIVE la Serie CCampobasso-Arezzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... derbyderbyderby.it DIRETTA/ Campobasso Arezzo (risultato 0-0) video streaming tv: si scende in campo! (9 marzo 2026)Diretta Campobasso Arezzo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per il trentunesimo turno del campionato di Serie C stagione 2025/2026, girone B. ilsussidiario.net Calcio, serie D. Stasera Campobasso-Arezzo. Attesi 5mila spettatori al Molinari per spingere la squadra rossoblù contro la capolista del girone B che arriva in Molise per provare a riscattare la sconfitta subita in casa contro la Ternana #IoSeguoTgr x.com Arezzo-Campobasso: le probabili formazioni e i precedenti - facebook.com facebook