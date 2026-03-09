P ulito, grafico, essenziale. Il caschetto alla giapponese è il taglio di capelli che sta conquistando sempre più ricerche online e richieste nei saloni. Il merito? La sua forma precisa e minimalista che punta tutto sulla tecnica: meno scalature, meno styling appariscente e più attenzione alla struttura del taglio. Tendenza caschetto 2025: dal chin bob al flippy bob X Caschetto alla giapponese: perché tutte lo vogliono. Linee pulite, movimento calibrato e una semplicità che in realtà nasconde una tecnica molto sofisticata. Il caschetto alla giapponese è il taglio che sta conquistando sempre più ricerche online e richieste nei saloni. Secondo... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Linee pulite e una precisione quasi architettonica. Il "Jap bob" sta conquistando molte Minimal, elegante e super tecnico

Altro che iPhone, questo telefono super tecnologico costa meno di 80 euro e sta conquistando tuttiCosta meno di 80 euro e sta conquistando tutti: non serve spendere cifre da capogiro, c’è questo telefono.

Leggi anche: Come abbinare la cintura texana oggi per superare i cliché western e trasformarla in un accessorio elegante grazie a styling minimal, layering sofisticati e nuovi look urbani

Una raccolta di contenuti su Linee pulite.

Temi più discussi: Dove vive Levante oggi: la città che racconta la sua vita e la sua musica; MG celebra il quinto anno in Italia con numeri record di vendite; Casa Angelina, prendersi il lusso della semplicità; Courrèges, tempo in chiaro e celebrazione dei 5 anni di Nicolas Di Felice.

Nel 2026 tornano le unghie quadrate: più minimaliste, ordinate e discrete, incarnano l'eleganza contemporaneaA lungo messe in ombra dalle linee più arrotondate, nel 2026 le unghie quadrate con i loro bordi netti tornano sulla scena della bellezza, incarnando un'eleganza tutta contemporanea, pensata per chi ... vogue.it

Casa, 5 oggetti hi-tech di tendenza: geometrie leggere e linee pulitePiano con 4 ampie aree di cottura a induzione con piastre metalliche in una raffinata finitura nero opaco (MattFinish) con display bianco. Antigraffio, anti-impronta e facile da pulire, consente una ... ilmattino.it

Un soggiorno dove luce, architettura e design si incontrano. Linee pulite, volumi sospesi e dettagli luminosi trasformano la parete living in un elemento scenografico che arreda lo spazio con equilibrio e raffinatezza. - facebook.com facebook

Linee pulite, palette essenziali e sartorialità: abbiamo riassunto il minimalismo - protagonista delle sfilate autunno inverno 2026 2027 - in 5 idee outfit x.com