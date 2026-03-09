Imma Tataranni 5 replica su Rai Premium | quando rivedere le repliche della quinta stagione

Da marzo 2026, la quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è trasmessa in prima serata su Rai 1, attirando l’attenzione di molti spettatori. La serie, ormai consolidata nel panorama della fiction italiana, ha anche delle repliche che vengono trasmesse su Rai Premium, permettendo di rivedere le puntate già andate in onda. Le repliche sono disponibili anche in streaming, offrendo diverse possibilità di visione.

Imma Tataranni 5 replica, quando rivederla in tv e in streaming. La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore è arrivata l’8 marzo 2026 in prima serata su Rai 1, confermando la serie come uno dei titoli più amati della fiction italiana. È composta da 4 nuove puntate e rappresenta l’ultima stagione con Vanessa Scalera come protagonista. La nuova stagione riprende le indagini e la vita personale di Imma, tra casi complessi, tensioni familiari e il suo inconfondibile stile diretto e colorato. Matera resta il cuore visivo e narrativo della serie, con le sue atmosfere uniche. Quando va in onda la replica di Imma Tataranni 5 su Rai Premium? Ecco come e dove rivedere le repliche della quinta stagione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

