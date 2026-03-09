Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica le variazioni dei prezzi della benzina, del diesel e del GPL in tutte le regioni italiane. Questa routine fornisce aggiornamenti puntuali sui costi dei carburanti, permettendo di conoscere le tariffe praticate sui distributori di tutto il paese. L’informazione è disponibile in tempo reale e aggiornata quotidianamente.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.625 Benzina SELF 1.689 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel Approfondimenti e contenuti su Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi Temi più discussi: Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Stangata benzina a Roma: il gasolio sfonda il muro dei 2 euro. La mappa dei rincari; Benzina e gasolio, prezzi oggi alle stelle: la denuncia e la mossa allo studio del governo; La benzina cresce ancora, accuse di speculazione. Benzina e diesel, aumento prezzi e rischio speculazione: le regioni più care al distributoreScattano i monitoraggi sui distributori dopo i rincari seguiti alla crisi in Iran. Ecco la classifica delle regioni più care ... quifinanza.it Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburantiLeggi su Sky TG24 l'articolo Benzina e diesel, come funzionano le accise mobili per ridurre il prezzo dei carburanti ... tg24.sky.it L’indagine di Altroconsumo su 1.150 supermercati rivela forti differenze di prezzo: scegliendo bene si possono risparmiare fino a 3.700 euro l’anno https://fanpa.ge/CY6u8 - facebook.com facebook Si affaccia verso la soglia dei 100 dollari il prezzo del petrolio, salito di circa il 30% nella scorsa settimana a quota 90, per via della guerra contro l'Iran con una corsa che potrebbe continuare nei prossimi giorni. L'elemento discriminante, ripetono analisti e trad x.com