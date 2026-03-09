i libri scelti da internazionale

A giudicare da Verso casa, terza tappa della riscrittura dei miti greci attraverso gli occhi delle donne sconfitte, Barker potrebbe avere in mente un progetto ancora più ampio. Se i primi due libri,Il pianto delle troiane e Il silenzio delle ragazze, attingevano all’Iliade e all’Eneide, qui si passa al massacro domestico raccontato nella prima parte dell’Orestea di Eschilo, così ricca di tensione drammatica che Briseide, l’eroina troiana resa schiava e protagonista dei due volumi precedenti, non compare nemmeno. Mettere bruscamente da parte un personaggio centrale ha funzionato nella serie tv The wire, e un’ampiezza da serie televisiva sembra essere ciò che Barker cerca in Verso casa, con personaggi e temi portati in primo piano o relegati sullo sfondo secondo necessità. 🔗 Leggi su Internazionale.it

