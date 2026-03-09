Grande Fratello Vip due nuovi concorrenti in arrivo | sono nomi amati dal pubblico

Due nuovi concorrenti sono pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip, noti tra il pubblico per il loro passato televisivo e popolarità. La presentazione del cast è avvenuta in una sola serata, dopo settimane di indiscrezioni e voci non confermate, portando sorpresa tra i fan e gli addetti ai lavori. La scelta dei concorrenti è stata comunicata ufficialmente durante l’evento.

Con una mossa che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori, il cast del nuovo Grande Fratello Vip è stato annunciato in blocco in una sola serata, mettendo fine a settimane di indiscrezioni e voci non confermate. L’edizione 2026 del reality tornerà ufficialmente in onda martedì 17 marzo su Canale 5 e sarà guidata da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. I profili dei sedici concorrenti sono stati presentati attraverso una serie di video pubblicati sui social del programma. Una scelta comunicativa che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan del reality. L’aspettativa era molto alta: nelle settimane precedenti si era parlato di un’edizione destinata a segnare una svolta per il format, che sarebbe stato confermato nei palinsesti solo in presenza di un cast particolarmente forte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilary Blasi torna al timone della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", in partenza il 17 marzo: «Con me anche Cesara Buonamici e @stanzaselvaggia. Sono curiosa e felice di questo nostro tris di donne perché, quando lavoro, faccio sempre squadra». @ x.com