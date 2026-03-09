Efficientamento energetico 2026 | come trasformare la propria casa in un immobile a basso consumo

Entro il 2026, la normativa sull’efficientamento energetico impone alle abitazioni di raggiungere determinati standard di consumo. Chi desidera vendere o affittare un immobile dovrà garantire il rispetto di queste nuove regole, che influiranno sul valore di mercato degli immobili. La corsa verso case a basso consumo coinvolge proprietari, costruttori e professionisti del settore edilizio.

La corsa verso l'efficienza energetica non è più una scelta dettata solo dalla sensibilità ambientale, ma una necessità economica e normativa che nel 2026 definisce il valore reale di un immobile. Le direttive europee sulle "Case Green" hanno tracciato una rotta chiara: gli edifici devono smettere di essere energivori per trasformarsi in strutture capaci di.

