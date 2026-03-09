Recentemente, si è diffusa la tecnica 3x1 per il lavaggio dei capelli, un metodo che coinvolge tre passaggi consecutivi durante la detersione. Questa pratica si inserisce nel contesto delle nuove tendenze di cura dei capelli, che puntano a migliorare la salute della chioma attraverso procedure specifiche. La tecnica viene adottata da chi cerca metodi alternativi ai tradizionali rituali di lavaggio.

Nel panorama della haircare moderna, dove minimalismo e performance convivono, il Giappone continua a dettare tendenza. Dopo la skincare stratificata e i rituali del cuoio capelluto, è la volta della tecnica 3×1 per il lavaggio: un metodo che trasforma un gesto quotidiano in un trattamento mirato. Più che una semplice detersione, un approccio consapevole che mette al centro cute, tempi di posa e manualità. La tecnica 3×1 nasce da un principio essenziale: tre fasi di massaggio, un solo shampoo applicato con metodo. Si inizia bagnando accuratamente i capelli per almeno un minuto, così da eliminare impurità superficiali. Lo shampoo – meglio se delicato e riequilibrante – va emulsionato tra le mani e distribuito solo sulla cute, mai direttamente sulle lunghezze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dopo la skincare stratificata giapponese, è la volta della tecnica 3x1 per il lavaggio dei capelli: un metodo che trasforma la chioma

