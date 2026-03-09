Cuore bruciato ipotesi danneggiamento da farmaco durante il prelievo a Bolzano Attesa per l’esame dei tessuti dopo l’autopsia

A Bolzano, si sospetta un possibile danno al cuore durante il prelievo, legato all'uso di un farmaco. Le autorità attendono i risultati dell’esame dei tessuti, dopo l’autopsia, per chiarire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, a Napoli, la procura prosegue con le indagini per ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato al caso del cuore “bruciato” dal ghiaccio e impiantato in un bambino cardiopatico.

C’è un nuovo tassello che si aggiunge al mosaico di elementi che serviranno alla procura di Napoli per ricostruire minuto dopo minuto il caso del cuore “bruciato” dal ghiaccio e impiantato nel petto di un bimbo cardiopatico perché il suo era stato già espiantato. In questo quadro, già delicatissimo e complesso, si inserisce l’ipotesi di un errore nella somministrazione di un farmaco durante l’operazione avvenuta nella sala operatoria di Bolzano e sul cui tavolo operatorio c’era un bimbo di 4 anni finito in coma per annegamento. L’ipotesi emerge dalla relazione degli ispettori del ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti, redatta dopo i sopralluoghi all’ospedale in Alto Adige. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

