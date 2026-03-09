Cosa ha indossato Alessandra Mastronardi per la sua festa di 40 anni

Lo scorso weekend, Alessandra Mastronardi ha celebrato il suo 40° compleanno con una festa a cui hanno partecipato amici e familiari. L’attrice ha scelto un abito elegante per l’occasione, mentre tra gli invitati si sono notati alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. La festa si è svolta in un locale della città, con musica e momenti di convivialità.

Alessandra Mastronardi ha compiuto 40 anni lo scorso febbraio ma solo nel weekend ha festeggiato in gran stile. Cosa ha indossato per il mega party con gli amici?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Cosa ha indossato Aurora Ramazzotti per la festa dei 49 anni di mamma Michelle HunzikerAurora Ramazzotti non poteva mancare alla maxi festa per i 49 anni di Michelle Hunziker: cosa ha indossato per l'occasione?. Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore? Di chi si trattaAlessandra Mastronardi torna a sorridere con un nuovo amore al suo fianco? Ecco di chi si tratta: lui chi è Dopo i titoli di coda di un matrimonio...