Coffee Break | Morassut e Gasparri si scontrano su elettori

Durante la puntata di Coffee Break trasmessa lunedì 9 marzo 2026, Morassut e Gasparri hanno avuto un confronto acceso su temi legati agli elettori. I due protagonisti hanno espresso posizioni divergenti, portando a un confronto diretto e vivace. La discussione si è concentrata sulle opinioni di entrambi riguardo alle preferenze e alle strategie degli elettori italiani.

Un scontro acceso ha caratterizzato la puntata di oggi del programma televisivo Coffee Break, trasmesso lunedì 9 marzo 2026. Durante il dibattito, il deputato del Partito Democratico Roberto Morassut ha espresso una valutazione critica riguardo all’elettorato di centrodestra, definendolo come un gruppo a bassa intensità che si mobilita solo per questioni materiali immediate. La replica è arrivata subito da Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che ha etichettato le affermazioni come un atteggiamento razzista nei confronti dei cittadini. Il confronto si è verificato nella chiusura della trasmissione condotta da Andrea Pancani, proprio mentre venivano mostrati i titoli di coda e si stava passando al programma successivo L’aria che tira. 🔗 Leggi su Ameve.eu

