Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, il tecnico nerazzurro si trova ad affrontare nuovamente un problema legato alla sfera psicologica. La gara ha riacceso le preoccupazioni sul suo stato mentale e sulla capacità di mantenere la concentrazione in momenti difficili. La situazione richiede attenzione, mentre si cerca di capire come reagirà alle sfide che lo attendono.

Inter News 24 Chivu deve fare i conti con un allarme psicologico dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: il tecnico saprà gestire la pressione?. La sconfitta di misura nel derby di San Siro non ha tolto solo tre punti all’Inter, ma ha acceso un preoccupante segnale d’allarme sulla tenuta emotiva del gruppo. Come evidenziato da Repubblica, il ko contro il Milan di Allegri ha interrotto una marcia trionfale che durava da ben 105 giorni. Prima di ieri, la squadra di Cristian Chivu veniva da una serie impressionante di quindici risultati utili consecutivi, caratterizzata da quattordici vittorie e un unico pareggio contro il Napoli. Una corsa che sembrava aver blindato il campionato e che ora, improvvisamente, subisce una brusca frenata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e l’allarme psicologico tornato a galla nel derby: il tecnico nerazzurro saprà gestire la pressione?

Articoli correlati

Milan Inter, Chivu recupera una pedina fondamentale! Il tecnico nerazzurro sorride in vista del derby. I dettagliFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non...

Conferenza stampa Chivu: ecco quando parlerà il tecnico nerazzurro in vista del derby contro il MilanVicario Inter, primi passi verso l’accordo: dialoghi con l’agente e apertura netta! La situazione Mercato Inter, concorrenza nella corsa a Vicario!...

Una selezione di notizie su Chivu e l'allarme psicologico tornato a...

Temi più discussi: Thuram ha la febbre: l'allarme di Chivu prima del derby. E Allegri carica l'ambiente: Non si sa mai cosa può succedere; Chivu, contro il Milan è allarme Thuram: Marcus ha un po' di febbre, non si è allenato; La conferenza di Chivu pre derby: le condizioni di Thuram e Calhanoglu; Inter, il vantaggio è rassicurante ma Chivu deve ascoltare i campanelli d'allarme.

Scatta l’allarme Thuram prima del derby, Chivu: Non è riuscito ad allenarsi. Poi esalta Pio EspositoChivu alla vigilia del derby Milan-Inter: la conferenza stampa del tecnico nerazzurro. È subito allarme Thuram ... interlive.it

Milan-Inter, Chivu fa scattare l’allarme Thuram: Oggi non si è allenatoHa un po’ di febbre e non è riuscito a fare l’allenamento di oggi – ha rivelato il tecnico interista – Speriamo domani sia al cento per cento e si possa mettere a disposizione. L’assenza di Thuram s ... calciomercato.it

"L' #Inter ha un problema di testa", Fabio Capello avvisa #Chivu: "Con il Real Madrid recuperai nove punti al #Barcellona" x.com

Nuovi problemi per Calhanoglu Aveva destato curiosità il suo mancato impiego nel Derby di ieri sera, ma nel post partita Chivu aveva già chiarito: "Non sta bene". Ed ecco il motivo: gli esami strumentali a cui si è sottoposto stamane hanno evidenziato u - facebook.com facebook