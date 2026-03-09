Chi è Raul Dumitras | età lavoro come Ilary Blasi lo conosce GF Temptation fidanzata Instagram

Raul Dumitras, 26 anni, è un influencer e imprenditore che ha partecipato a programmi come Temptation Island nel 2024 e al Grande Fratello Vip. La sua relazione con Martina De Ioannon si è conclusa nel marzo 2026, dopo la fine della loro storia. Il suo profilo Instagram conta circa 150 mila follower, e si è fatto conoscere anche grazie alla partecipazione a vari reality.

Raul Dumitras da Martina De Ioannon al Grande Fratello Vip. AGGIORNAMENTO marzo 2026. Dopo la partecipazione a Temptation Island 2024, la sua relazione con Martina è naufragata. Lei a settembre è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne, dove ha concluso il suo percorso con Ciro Solimeno. Raul, invece, non è più apparso sul piccolo schermo. Intanto, nei mesi successivi alla scelta, si è spesso vociferato che la De Ioannon sarebbe entrata al Grande Fratello Vip 2026. Questo perché Martina è stata al centro del caos con Ciro e Gianmarco Steri. Con quest’ultimo, la sua non scelta, ha avviato una relazione dopo la rottura con Solimeno, che a sua volta è diventato un tronista nell’edizione 20252026. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

