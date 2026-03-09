Chef Davide Oldani omaggia il Duomo con la colomba di Pasqua per la Veneranda Fabbrica

Lo chef stellato Davide Oldani ha creato una colomba di Pasqua speciale per la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. La colomba, realizzata in vista della Pasqua che quest’anno cade il 5 aprile, rappresenta un omaggio alla città e al suo monumento più riconoscibile. La produzione è stata pensata come un gesto di riconoscimento nei confronti di Milano e della sua icona.

Milano, 9 marzo 2026 - La colomba pasquale realizzata dallo chef stellato Davide Oldani per la Veneranda Fabbrica del Duomo in occasione della Pasqua (che quest'anno cade domenica 5 aprile) è un omaggio a Milano e al suo monumento simbolo, il Duomo. Alla scoperta della Cattedrale di Milano. L'iniziativa D'Om de Milan r acconta non solo l'alta qualità della cucina italiana, proclamata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel dicembre 2025, ma invita tutti, milanesi e viaggiatori, a scoprire i tesori e le curiosità celate tra le imponenti mura in marmo rosa di Candoglia del Duomo, una foresta di pietra popolata da 3400 statue, 96 doccioni, 55 vetrate artistiche e 135 guglie.