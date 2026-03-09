Basta denuncio Giorgia Meloni insultata così succede il finimondo | conseguenze gravi

Durante un pomeriggio dedicato alla famiglia, Giorgia Meloni è stata vista sugli spalti del Palazzetto dello sport Paolo Tosto di Tivoli, dove si trovava in qualità di madre. Improvvisamente, qualcuno le ha rivolto un insulto, esclamando “Basta, denuncio”. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha suscitato reazioni di sdegno. Nessuna altra persona è coinvolta nel fatto.

Un pomeriggio lontano dalla politica e dedicato alla famiglia. Giorgia Meloni è stata vista sugli spalti del Palazzetto dello sport Paolo Tosto di Tivoli, dove ha scelto di trascorrere qualche ora nel ruolo più semplice e importante: quello di madre. Il presidente del Consiglio era infatti in tribuna per sostenere la figlia Ginevra, impegnata nelle gare del Campionato regionale Fidesm Lazio, organizzato dalla Federazione italiana danza sportiva e sport musicali. La giovane atleta era in gara nella disciplina Modern Contemporary, nella categoria Under 11 classe C, una delle competizioni dedicate ai talenti più promettenti della danza sportiva. In mezzo a tanti genitori e familiari, anche la premier ha seguito con attenzione l’esibizione della figlia, applaudendo dalla tribuna come qualsiasi altra madre presente al palazzetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

