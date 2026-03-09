Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

In Lombardia, questa settimana gli agenti di polizia effettueranno numerosi controlli utilizzando autovelox mobili sulle principali strade della regione. Le verifiche riguarderanno il rispetto dei limiti di velocità e saranno svolte in diverse località. Le operazioni sono programmate per garantire la sicurezza stradale e si svolgeranno in vari orari e zone strategiche.

L'elenco completo delle postazioni che verranno allestite dagli agenti di polizia sulle principali strade della regione fino a domenica 15 marzo Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che saranno effettuati dagli agenti di polizia sulle più importanti strade della Lombardia con l'ausilio degli autovelox mobili. Ecco, comunque, l'elenco completo delle postazioni che verranno allestite dagli uomini in divisa sulle principali arterie della regione a partire da oggi, lunedì 9, e fino a domenica 15 marzo 2026:

