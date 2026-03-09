Aria nuova | 7 buone abitudini per rinnovare la casa quando arriva la primavera
Con l’arrivo della primavera, molte persone decidono di rinnovare la propria casa seguendo sette semplici abitudini. Si tratta di pratiche che coinvolgono la pulizia profonda, la sistemazione degli arredi e l’introduzione di elementi freschi e colorati. Questi interventi aiutano a creare un ambiente più luminoso e accogliente, ideale per accogliere la nuova stagione.
La primavera è la stagione del rinnovamento e della rinascita, la natura si risveglia dopo i mesi invernali e si prepara a ricominciare con una nuova energia. Anche per la nostra casa si tratta di un momento di transizione, è un fenomeno naturale, tradizionalmente chiamato “pulizie di primavera”, ovvero una serie di pratiche di riordino e pulizie che viene messo in atto quando salutiamo la stagione fredda, approfittando del cambio armadi. È arrivato il momento di dedicare più tempo al lavaggio della biancheria della casa. Lavatrici con programmi più lunghi in modalità eco, lasciare i capi a bagno in acqua fredda con una goccia di sapone, e poi stendere all’esterno in modo che prendano aria. 🔗 Leggi su Quicomo.it
