Alla scoperta di Casa Vasari gioiello segreto di Firenze

Sabato 14 marzo alle 10, il Museo Horne organizza una visita guidata a Casa Vasari, uno dei luoghi più rappresentativi del Rinascimento fiorentino. La casa, conosciuta come il dimora dell’artista e architetto Giorgio Vasari, è aperta al pubblico per permettere di esplorare le sue stanze e le opere custodite al suo interno.

Scopri Casa Vasari, uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento fiorentino. Il Museo Horne propone una visita guidata sabato 14 marzo ore 10.30 per tutti gli appassionati di Firenze, la sua arte e la sua storia. Casa Vasari, dimora abitata e affrescata da Giorgio Vasari, è un autentico monumento alle Arti. L'artista curò personalmente la decorazione della celebre Sala Grande, dove attraverso gli affreschi racconta l'arte e gli artisti alla corte di Cosimo I de' Medici. Un'occasione speciale per scoprire un vero gioiello nel cuore di Firenze e avvicinarsi alla figura di Giorgio Vasari, che con la sua opera ha profondamente segnato la storia artistica della città.

