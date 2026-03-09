Al cineclub Arsenale la rassegna cinematografica sul compositore Francesco Filidei

Al Cineclub Arsenale di Pisa si tiene una rassegna dedicata al compositore Francesco Filidei, uno dei artisti più noti della città. La manifestazione è organizzata dal Cineclub e curata da Claudio Proietti, e presenta una selezione di film e proiezioni che approfondiscono il lavoro del compositore. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in diverse date.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Pisa rende omaggio al compositore Francesco Filidei, uno dei suoi artisti più acclamati e conosciuti nel mondo, con una rassegna organizzata dal Cineclub Arsenale e curata da Claudio Proietti.In attesa di poterle applaudire dal vivo su qualche palcoscenico italiano, le tre opere liriche che Filidei ha sin qui presentato in pubblico saranno proposte in versione cinematografica: Giordano Bruno, L'inondation e Il nome della rosa. Ciò sarà possibile per la prima volta grazie alla disponibilità delle riprese video degli splendidi primi allestimenti dei tre lavori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: 'Il quieto vivere': al Cineclub Arsenale la proiezione del film di Gianluca Matarrese