Wagner alla Scala ’74 | con Ronconi e Pizzi via elmi e rocce finte

Nel 1974, alla Scala, la produzione di Wagner vedeva registi come Ronconi e scenografi come Pizzi che scelsero di eliminare elmi e rocce finte, contrastando le pratiche teatrali dell’epoca. La rappresentazione si svolse senza gli accessori tradizionali, segnando una svolta nello stile scenico. L’evento seguì un periodo di cambiamenti e controversie legate alle scelte estetiche e alla direzione artistica.