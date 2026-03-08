Wagner alla Scala ’74 | con Ronconi e Pizzi via elmi e rocce finte
Nel 1974, alla Scala, la produzione di Wagner vedeva registi come Ronconi e scenografi come Pizzi che scelsero di eliminare elmi e rocce finte, contrastando le pratiche teatrali dell’epoca. La rappresentazione si svolse senza gli accessori tradizionali, segnando una svolta nello stile scenico. L’evento seguì un periodo di cambiamenti e controversie legate alle scelte estetiche e alla direzione artistica.
Al Museo Teatrale alla Scala Era stato Visconti, ormai malato, a suggerire il nome del regista dell’Orlando Furioso, allora quarantenne: la mostra La rivoluzione del Ring, a cura di Giovanni Agosti Al Museo Teatrale alla Scala Era stato Visconti, ormai malato, a suggerire il nome del regista dell’Orlando Furioso, allora quarantenne: la mostra La rivoluzione del Ring, a cura di Giovanni Agosti Tutto era iniziato da una doloroso passo indietro: il 3 febbraio 1973 Luchino Visconti, con una lettera affidata al Corriere della Sera, annunciava di dover rinunciare per ragioni di salute alla regia dell’«Oro del Reno», primo atto di una nuova Tetralogia wagneriana commissionatagli dalla Scala con la direzione di Wolfgang Sawallisch. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Al Teatro alla Scala apre la mostra "La rivoluzione del Ring - Visconti Ronconi Chéreau", in attesa del nuovo allestimento di Ring des Nibelungen di Wagner
Leggi anche: Al Teatro alla Scala il 30 gennaio apre la mostra "La rivoluzione del Ring - Visconti Ronconi Chéreau", in attesa del nuovo allestimento di Ring des Nibelungen di Wagner
Approfondimenti e contenuti su Wagner alla Scala '74 con Ronconi e....
Argomenti discussi: Wagner alla Scala ’74: con Ronconi e Pizzi via elmi e rocce finte.
Cineteca Milano e Teatro alla Scala ricordano Richard Wagner(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2026 – Cineteca Milano e Teatro alla Scala ricordano Richard Wagner (1813-1883). Dall’1 al 15 marzo il Teatro alla Scala presenterà un nuovo allestimento del ... mi-lorenteggio.com
Simone Young: «Io, direttrice testarda, riporto Wagner alla Scala»Alla Scala di Milano qualcuno l’ha già ribattezzata la «salvatrice» di Richard Wagner. Parola forse riduttiva per Simone Young ma che racconta uno dei suoi talenti più apprezzati dal pubblico ... avvenire.it