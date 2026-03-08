Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Ecco il riepilogo di tutte le partite di Serie C e dilettanti disputate nel fine settimana. La nostra redazione ha raccolto i risultati di ogni incontro in calendario, offrendo un quadro dettagliato di quanto accaduto sui campi. I lettori possono continuare a condividere notizie, foto e risultati scrivendo all’indirizzo email della redazione.

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] L'Arezzo cade in casa: al Comunale passa la Ternana 2-1. Dubickas firma il gol vittoria Arezzo senza tifosi nel momento clou della stagione. Vietate le prossime tre trasferte Arezzo di nuovo in campo. Turn over contro la Ternana, Bucchi lancia Varela e Cianci Arezzo, su la testa. Amaranto ko dopo undici giornate: ora serve la calma dei forti. SERIE C Un Pergo combattivo strappa un ottimo punto a Novara: 1-1 NOVARA-PERGOLETTESE 1-1 RETI: pt 20' Basso, 31' Tremolada; NOVARA (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Khailoti (33'st Citi); Valdesi (14'st D'Alessio), Basso, Collodel, Agyemang; Morosini (14'st ...