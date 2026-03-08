Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile previsioni meteo
La protezione civile ha emesso un’allerta per la Puglia, valida dalla mezzanotte per diciotto ore, a causa di temporali previsti nella regione. L’allerta riguarda un’area che si estende dal Cerignolano al Salento, con avviso di condizioni meteorologiche avverse in arrivo. La presenza di temporali è stata segnalata nelle previsioni meteo ufficiali, portando alla diffusione del codice giallo.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centromeridionale." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
