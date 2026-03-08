Pronostici Genoa-Roma | marcatore e tiri in porta

Domani al “Ferraris” si sfidano Genoa e Roma in una partita che attirerà l’attenzione degli appassionati. Gli esperti analizzano le possibili scelte dei marcatori e i tiri in porta previsti, offrendo indicazioni utili per chi si interessa di scommesse o semplicemente vuole seguire da vicino l’andamento della sfida. La gara rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Il tecnico di Grugliasco si affida ancora una volta a Malen dal primo minuto. Con i suoi sei centri stagionali, il nazionale olandese ha dimostrato di essere una vera e propria garanzia. Agendo alle spalle dell'unica punta, Pisilli si sta ritagliando importanti spazi di manovra. Migliore in campo contro la Juve, il tuttofare di Gasp ha cominciato a vedere la porta con una certa continuità: un suo tiro in porta non è affatto da escludere.

