Oggi alle ore 20,45 si gioca al San Siro di Milano il match tra Milan e Inter, valido per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e in tv, con le probabili formazioni che si sfideranno sul campo. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo per questa sfida di campionato.

Milan Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. MILAN INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 8 marzo 2026, alle ore 20,45 Milan e Inter scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Milan Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Milan e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Milan Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Aggiornamenti e notizie su Milan Inter.

LIVE Alle 20.45 Milan-Inter: Allegri con Pulisic-Leao, per Chivu niente Thuram, nemmeno convocato. I rossoneri puntano a riaprire il campionato piazzandosi a -7 per le ultime 10 giornate di campionato, i nerazzurri vedono il +13 un finale di stagione potenzialmente tranquillo

Il derby tra Milan e Inter non è solo una delle partite più attese della serie A. È anche una sfida che attraversa la città di Milano, dalle tribune dello storico stadio San Siro fino ai quartieri più esclusivi dove vivono i protagonisti della partita. Stasera al Meazza si

