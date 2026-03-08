Milan Inter formazioni ufficiali | Chivu con un solo play e l’attacco baby Allegri senza sorprese

Stasera si gioca il Derby tra Milan e Inter, due squadre pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali. Il Milan schiera un attacco con giovani promesse, mentre l’Inter si affida a un solo centrocampista di ruolo. Alla guida tecnica, i rispettivi allenatori non apportano grandi novità rispetto alle ultime uscite. La serata si presenta ricca di attesa per i tifosi di entrambe le squadre.

Milan Inter formazioni ufficiali. La serata del Derby è finalmente arrivata, e Cristian Chivu ha sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione titolare, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. L’ Inter arriva alla sfida con alcune assenze pesanti, soprattutto in attacco, ma con l’obiettivo di restare competitiva in una partita sempre carica di tensione e significato. Il reparto offensivo sarà infatti completamente inedito. Per la prima volta in questa stagione, Chivu si affiderà alla coppia formata da Bonny e Pio Esposito. L’assenza di Marcus Thuram, fermato dalla febbre e non presente nemmeno in panchina, si aggiunge a quella di Lautaro Martinez, ancora indisponibile per infortunio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Formazioni ufficiali Milan Inter: le scelte di Allegri e Chivu per il derby della MadonninaBoga convince la Juventus: riscatto in vista e nuovo contratto fino al 2029? Tutti i dettagli dell’operazione Kolo Muani Juve, è lui il primo...

Roma-Milan, le formazioni ufficiali: ecco tutte le sorprese di AllegriSono da poco ufficiali le formazioni di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio...

Milan-Inter, le formazioni ufficiali: non ci sono Bartesaghi e Calhanoglu. Con Esposito c'è BonnyAlle ore 20:45 c'è il piatto forte della 28^ giornata di Serie A 2025/26, l'attesissima stracittadina di Milano, il Derby della Madonnina. tuttomercatoweb.com

Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ripropone la coppia Leao-Pulisic, Chivu punta su Bonny e Pio EspositoLe formazioni ufficiali di Milan-Inter: Allegri ripropone Leao-Pulisic e sceglie Estupinan, Chivu invece rinuncia a Thuram e punta sui giovani Bonny e Pio Esposito ... sport.virgilio.it

Donne, mimose e DERBY Buon 8 marzo e tutte le tifose (e non!) e buon Milan-Inter a tutti gli appassionati di calcio Ci vediamo a “Pressing - nel cuore dello sport” su Canale5 subito dopo “Chi vuol essere milionario” . #pressing #mediaset @sportmedia - facebook.com facebook

#Milan- #Inter: le probabili formazioni di #Allegri e #Chivu x.com