Mario Altavilla, docente di Scienze Motorie a Grottaminarda e volontario in Africa, è stato ospite nella settimana del Festival di Sanremo a

Il docente e volontario irpino porta la sua esperienza di solidarietà e il suo libro alla prestigiosa rassegna CasaSanremo Writers Mario Altavilla, Docente di Scienze Motorie di Grottaminarda e volontario in Africa, è stato ospite nella settimana del Festival a "CasaSanremo Writers", importante vetrina per gli scrittori emergenti. Ha presentato il suo libro, un diario di viaggio dal titolo: "Come un cuore d'Africa", ed ha avuto modo di raccontare la sua emozionante esperienza da volontario in Camerun, nata per caso ma poi divenuta pregnante per la sua vita e per quella di tanti bambini ed adolescenti, tra i quali ha cercato di divulgare... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Da Arezzo al cuore del Festival: torna Superluna, il progetto Woodworm a SanremoArezzo, 21 febbraio 2026 – C’è anche Arezzo, ancora una volta, al centro della settimana più importante della musica italiana.

Approfondimenti e contenuti su Mario Altavilla

Discussioni sull' argomento Mario Altavilla, Cuore d’Africa che Batte da Grottaminarda al Festival di Sanremo; Dopo la fiaccola olimpica, Mario Altavilla porta l'Irpinia a casa Sanremo; Avellino Letteraria protagonista a Sanremo Writers con tre opere tra impegno e umanità.

Il grande cuore del Fiduciario di Avellino Mario Altavilla in un libroIl Fiduciario di Salvamento della provincia di Avellino Mario Altavilla presenta il suo libro, Come un cuore d'Africa, sabato 30 novembre a Roma presso lo Spazio Valeriani. Appuntamento alle 18:00 ... federnuoto.it

Dopo la fiaccola olimpica, Mario Altavilla porta l'Irpinia a casa Sanremo #Grottaminarda - facebook.com facebook