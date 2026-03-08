Le ragioni del sì Ines Fruncillo FdI | Abbiamo celebrato la Festa della donna con un gazebo informativo che promuove la partecipazione

In occasione della Festa della Donna, un gazebo informativo è stato allestito per promuovere la partecipazione. Ines Fruncillo, rappresentante di FdI, ha partecipato all’iniziativa. Domani, lunedì 9 marzo, si terrà un incontro con il viceministro Cirielli a Montoro.

Abbiamo celebrato la Festa della Donna con un gazebo informativo che promuove la partecipazione.Domani, lunedì 9 marzo, a Montoro incontro con il viceministro Cirielli. Prosegue in Irpinia il ciclo di iniziative del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia per promuovere le ragioni del Sì al referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo.Oggi, in piazzetta Biagio Agnes ad Avellino, siamo stati presenti con un gazebo per incontrare i cittadini e illustrare i contenuti della riforma. Un momento di confronto diretto con la comunità per spiegare le ragioni di una giustizia più efficiente, più trasparente e realmente libera dalle logiche correntizie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

