Kayserispor-Trabzonspor lunedì 09 marzo 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle 18:00 si gioca il match tra Kayserispor e Trabzonspor, valido per il venticinquesimo turno della Superlig turca. Il Trabzonspor, guidato dall’allenatore Tekke, affronta la squadra che occupa la penultima posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili per le scommesse. Il confronto si svolge in un clima di attesa per i risultati.

Posticipo del venticinquesimo turno di Superlig turca che vede il Trabzonspor di Tekke far visita al Kayserispor penultimo in classifica. I giallorossi hanno da poco affidato la panchina a Moe, tecnico ex Molde (con il quale ha vinto l’ultimo titolo del sodalizio biancoblu) e vice di Solskjaer al Besiktas. Cinque punti in 3 partite hanno riaperto la lotta salvezza, ma servirà di più soprattutto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Kayserispor-Trabzonspor (lunedì 09 marzo 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Kayserispor-Kocaelispor (lunedì 09 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSono ben 3 i posticipi in superlig turca e quello che apre le danze è la sfida salvezza tra il Kayserispor ed il Kocaelispor.