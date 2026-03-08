Juventus Carrarese Under 15 4-0 LIVE | doppio cambio ancora per Pecorari Villosio e Bassanese in campo

Nella partita tra Juventus e Carrarese Under 15, la squadra di casa ha vinto 4-0. Durante il match, Pecorari ha effettuato due cambi, inserendo Villosio e Bassanese. La partita si è svolta nell’ambito della ventunesima giornata del campionato 202526, con Fabio Zaccaria che ha fornito sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live.

di Fabio Zaccaria Juventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Torino, affronta la Carrarese nel match valevole per la ventunesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Carrarese Under 15: 4-0 sintesi e moviola. 53? Altri cambi per Pecorari, Villosio e Bassanese all'ingresso in campo 47? POKER JUVE- Duka imbecca Paesanti che ha il piede caldo e mette sul palo più lontano: gran gol dell'attaccante 45? Un cambio per Pecorari: