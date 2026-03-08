Oggi, 8 marzo 2026, il prezzo del Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si aggira a 0,1426 euro per kilowattora. L’andamento del prezzo viene aggiornato quotidianamente, con variazioni che si riflettono nelle fluttuazioni orarie. Questo valore rappresenta il costo di riferimento per il mercato elettrico italiano, determinato dalle quotazioni di mercato e dai parametri di offerta e domanda.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 08 Marzo 2026, si attesta a 0,1426 €kWh. Analizzando la giornata precedente (07 Marzo 2026), il prezzo orario ha registrato una forchetta compresa tra 0,0924 €kWh e 0,1778 €kWh. L’ora più economica è stata quella delle 14:00 (0,0924 €kWh), mentre il picco massimo si è verificato alle 19:00 (0,1778 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare le fasce orarie per ottimizzare i consumi e risparmiare sulla bolletta. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente (€kWh) 08032026 0,1426. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Contenuti utili per approfondire Il prezzo del PUN oggi andamento e....

Temi più discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 6 marzo 2026; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 07 Marzo 2026; PUN Luce Oggi: grafico, andamento e previsioni; PUN Selectra luce e PSV gas 2 marzo: balzo dell’energia a +7,2%.

Energia Elettrica: Prezzi e Trend del PUN (Monorario, F1, F2, F3) e previsioni 2026Il costo della corrente oggi, PUN Index GME 2026, l'andamento mensile e le previsioni. Analisi completa dei prezzi dell'energia elettrica. newsauto.it

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato al 2 Marzo 2026 si attesta a 0,120 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (1 Marzo ... quifinanza.it

Lancia la sfida alle "D" europee: prezzo invitante, tanto spazio a bordo, dotazione da ammiraglia. Ecco come si presenta - facebook.com facebook

Caro Giorgetti, la realtà è scritta nei vostri numeri: in 3 anni avete fatto solo cassa sulla benzina. Altro che “sterilizzazione delle imposte”: avete tagliato gli sconti sulle accise e, con l’ultima manovra, aumentato il prezzo del gasolio x.com