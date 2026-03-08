I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene | aspettative congedi permessi 104 ferie e malattie Il più venduto su AMAZON

Una nuova guida dedicata a docenti e personale ATA di ruolo e precari spiega in modo dettagliato aspettative, congedi, permessi, 104, ferie e malattie. Il testo, disponibile su Amazon, si propone come uno strumento pratico per chi lavora nel settore scolastico e desidera conoscere con precisione i propri diritti. La pubblicazione si è affermata come il prodotto più venduto nella sua categoria.

Finalmente una guida chiara e completa rivolta al personale della scuola per conoscere i propri diritti. Sei un docente o un membro del personale ATA e ti sei mai chiesto quali sono i tuoi diritti in caso di malattia prolungata? Come richiedere un’aspettativa per motivi familiari? Quanti giorni di permesso ti spettano per un lutto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tutto quello che riguarda I diritti di docenti e ATA di ruolo e....

Stessi diritti tra docenti precari e docenti di ruolo, Anief lancia la class action dopo la procedura d'infrazione UE contro l'Italia. La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia (INFR 2024-2277) per il mancato recepimento della Direttiva 1999/70/CE, che vieta la discriminazione tra lavoratori a tempo

Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026. Sei un docente o un membro del personale ATA inserito nelle graduatorie? Un aspirante supplente che vuole capire come funziona il sistema? Un dirigente, un DSGA o una segreteria scolastica che ha biso

