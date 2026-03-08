Il Como conquista una vittoria fondamentale in Sardegna battendo il Cagliari 2-1. Baturina e Da Cunha segnano i gol per i lombardi, che così agganciano temporaneamente il Roma al quarto posto in classifica. La partita si è svolta allo stadio di Cagliari, con il Como che ha gestito bene la seconda frazione dopo aver concluso il primo tempo in svantaggio.

di Enrico Levrini Importantissima vittoria del Como, che batte 2-1 il Cagliari in Sardegna e raggiunge momentaneamente la Roma, impegnata oggi in casa del Genoa e prossima avversaria al Sinigaglia. Decisivo un eurogol del capitano Da Cunha, dopo le reti di Baturina ed Esposito. "Non si deve parlare di Champions League, lo faremo eventualmente alla fine - dice Fabregas a fine partita -. È una vittoria importante, la maturità del gruppo sta crescendo. Abbiamo vinto dopo aver giocato sempre ogni tre giorni, cosa per cui non siamo ancora pronti. Siamo tutti giovani, anche io come allenatore". Lariani avanti al 13’ alla prima incursione proprio con il croato che davanti a Caprile non sbaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como show a Cagliari. Baturina-Da Cunha gol. Agganciato il 4° posto

Pagelle Cagliari Como: Da Cunha show, Baturina torna e decide. Esposito rompe il digiuno VOTIBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Diretta gol Serie A LIVE: il Como vince anche a Cagliari, decidono Baturina e Da CunhaBernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Como show a Cagliari Baturina Da Cunha....

Temi più discussi: Cagliari-Como risultato 1-2: Baturina e Da Cunha, i lombardi agganciano la Roma; Cagliari-Como 1-2: Baturina e Da Cunha regalano a Fabregas il quarto posto, aggancio momentaneo alla Roma; Cagliari-Como 1-2: Esposito risponde a Baturina, ma non basta. Da Cunha decide con un gol capolavoro; Il Como vince sul campo del Cagliari: Baturina e Da Cunha lanciano i lariani al quarto posto.

Baturina e Da Cunha mettono ko il Cagliari, Como da ChampionsCAGLIARI (ITALPRESS) – Vince ma non senza soffrire il Como, che batte 2-1 il Cagliari e aggancia momentaneamente la Roma al quarto posto. iltempo.it

La corsa del Como non si ferma più: colpaccio a Cagliari (1-2) con Baturina e Da Cunha, raggiunta la Roma al quarto postoVittoria importante anche se sofferta. Nel finale grandiosa parata di Butez. In precedenza a segno il croato e poi il capitano con un missile da lontano. Domenica scontro diretto con i giallorossi in ... ciaocomo.it

Il #Como vince per 1-2 a #Cagliari e sogna l'Europa, a segno Baturina, Esposito e fol vittoria di Da Cunha. Finisce 2-2 tra #Atalanta e #Udinese, ospiti in vantaggio con Kristensen e Davis, doppietta di Scamacca per i padroni di casa. x.com

Il Como vince ancora La squadra di Fabregas non sbaglia e batte 1-2 il Cagliari con i gol di Baturina e Da Cunha. Non basta la rete di Esposito a Pisacane e ai rossoblù #Corrieredellosport #Cagliari #Como - facebook.com facebook