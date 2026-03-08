Athletic Club v Barcellona | commenti aggiornamenti gol e statistiche

Stasera il Barcellona sfida l’Athletic Club in una partita valida per la stagione 2026. Sul sito 101greatgoals sono stati pubblicati commenti, aggiornamenti, gol e statistiche relative all'incontro. La partita si sta giocando in questo momento e tutte le informazioni disponibili riguardano le azioni più importanti e i risultati parziali.

Stasera il Barcellona affronta l'Athletic Club. Segui l'azione con il nostro commento dal vivo. Sotto 4-0 dopo una disastrosa gara d'andata nelle semifinali della Copa del Rey, il Barça ha quasi completato un'altra straordinaria remontada ma non è riuscito a sfiorarlo. Si dirigono a San Mames in vetta alla Liga e in buona forma per mantenere il titolo vinto la scorsa stagione. L'Athletic è stato battuto anche in semifinale di Copa, perdendo contro i rivali baschi della Real Sociedad. Il calcio d'inizio sabato è alle 20:00 GMT (15:00 ET 12:00 PT). Nel Regno Unito, la copertura in diretta è su Disney Plus. Lo streaming live su una vasta gamma di dispositivi è disponibile sull'app Disney Plus.