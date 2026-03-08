Da venerdì 20 a domenica 29 marzo si terrà a Senago, presso il centro sportivo di via Vittorio Veneto 2, la sagra dei pizzoccheri. L'evento si svolge per dieci giorni e si svolge all’interno di una struttura sportiva pubblica. La manifestazione è rivolta agli appassionati di questa specialità culinaria e prevede diverse giornate di degustazioni e intrattenimento.

Alle porte della Brianza arriva la sagra dei pizzoccheri: l’evento è in programma da venerdì 20 a domenica 29 marzo a Senago, all’interno del centro sportivo di via Vittorio Veneto 2. La sagra aprirà le porte al pubblico il venerdì e il sabato sia a pranzo sia a cena. La domenica invece il centro sportivo sarà aperto solo a pranzo. La sagra terminerà il 29 marzo, ma il centro sportivo organizza il pranzo per la Pasqua e la pasquetta. I pizzoccheri saranno il pezzo forte, ma a condire l’atmosfera e la buona tavola non mancheranno i piatti tipici della tradizione come gli involtini di bresaola, gli sciatt valtellinesi, le manfrigole e i taroz della Valtellina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

La Fiamma Olimpica arriva in Brianza: i nomi dei tedofori della tappa monzeseDopo il suo arrivo a Roma lo scorso 4 dicembre, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 ha iniziato il suo viaggio attraverso la Penisola, con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arriva la sagra dei pizzoccheri alle....

Discussioni sull' argomento Arriva la sagra dei pizzoccheri alle porte della Brianza; Viaggio sensoriale tra florovivaismo, cibo autentico e saperi antichi: arriva Georgica a Guastalla (Reggio Emilia); Seppia con piselli e fritto misto: il sapore dell'Adriatico protagonista alla Sagra della Seppia; Sagre e feste vicino Roma, cosa fare sabato 7 e domenica 8 marzo? Dall'amatriciana alla salsiccia, ecco dove andare.

Questa storia arriva direttamente da Vancouver, all’inizio del Novecento. La città era in piena crescita e stava cambiando faccia, anche nei servizi pubblici. Nel 1909 arriva la prima ambulanza a motore. Un vero passo avanti: più veloce e moderna rispetto alle - facebook.com facebook

Match Preview Arriva il Derby della Madonnina: leggi di più x.com