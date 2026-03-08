Almeno 10mila persone in corteo per l' 8 marzo a Milano

Circa diecimila persone si sono radunate a Milano per partecipare alla manifestazione dell’8 marzo, iniziata alle 15 con un punto di ritrovo in Piazza Duca d’Aosta. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno sfilato lungo le strade della città, esprimendo le loro idee e rivendicazioni. La mobilitazione si è conclusa nel pomeriggio con un corteo che ha attraversato il centro di Milano.

In 10mila (almeno) a Milano in corteo per l’8 marzo. La mobilitazione è iniziata alle 15, con il ritrovo in Piazza Duca d’Aosta. Da lì, i manifestanti hanno attraversato diversi punti della città, fino ad arrivare verso le 18 in Piazza Fontana. "Disarmiamo guerra e patriarcato" è il grande striscione che ha aperto il corteo, organizzato da Non una di meno. Lungo tutto il percorso sono stati esibiti altri cartelli, contro i conflitti ma anche contro il Ddl Bongiorno. Un grande poster con scritto 'Senza consenso è stupro, senza dissenso è fascismo' è stato affisso al grattacielo Pirelli, sede del consiglio regionale. Sulle vetrine di un locale vuoto sono stati attaccati manifesti con il simbolo di Microsoft e la scritta molestatore, oppure con il simbolo di Tesla ma a testa in giù. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

