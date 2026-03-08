Almanacco | Lunedì 9 Marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 marzo è il 69° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 297 giorni ancora da affrontare. In questa data si celebra il santo del giorno, Santa Francesca Romana, e si ricorda il proverbio di marzo:

Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 9 Marzo è il 69° giorno del calendario gregoriano. Mancano 297 giorni alla fine dell'anno. 1955 – Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600 1976 – In Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone a bordo cade, a causa della rottura della fune, in località Maso Teta – 42 morti 2002 – Courmayeur–ItaliaChamonix–Francia: Dopo 3 anni di lunghi lavori riapre il Traforo del Monte Bianco, rimasto chiuso dal 24 marzo 1999 a causa del grave incendio che causò quasi 40 vittime. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

