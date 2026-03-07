Wolves v Liverpool | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre Jones sigilla la vittoria

Stasera il Liverpool affronta i Wolves nel quinto turno della FA Cup. Durante la partita, Jones ha segnato il gol che ha deciso il risultato finale. Sono stati aggiornati i commenti e le statistiche relative all'incontro, mentre i tifosi seguono con attenzione le azioni in campo. La sfida si è conclusa con la vittoria del Liverpool, con il giocatore Jones protagonista.

Stasera il Liverpool affronterà i Wolves nel quinto turno della FA Cup. Segui tutta l'azione con il nostro commento dal vivo. Il Liverpool torna a Molineux tre giorni dopo una triste sconfitta per 2-1 contro l'ultimo club della Premier League. Il gol di Andre al quarto minuto di recupero ha regalato ai Wolves solo la terza vittoria in campionato di quella che è stata una stagione da dimenticare e ha intaccato seriamente le prime quattro speranze del Liverpool. Arne Slot si aspetterà molto meglio dai suoi giocatori in una competizione che rappresenta la possibilità più realistica di vincere un trofeo per il Liverpool in questa stagione. Sebbene la forma dei Wolves sia migliorata nell'ultima settimana con le vittorie su Aston Villa e Merseysiders, si sono lasciati troppo da fare per evitare la retrocessione.