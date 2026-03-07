Weekly Beasts

Weekly Beasts presenta una serie di immagini che raffigurano creature con occhi cisposi, denti di lupo, piedi di pipistrelli, pecore e missili. Le foto mostrano figure ibride e simboliche, combinazioni di elementi naturali e artificiali, e sono state pubblicate in modo da catturare l’attenzione degli spettatori e stimolare l’immaginazione. La raccolta include immagini di varia natura, tutte accomunate dalla presenza di dettagli insoliti o surreali.

L'invito di questa settimana è di guardare le foto di animali della seguente raccolta concentrandosi sui dettagli: le gocce d'acqua sulle piume di un'aquila di mare; la peluria della processionaria del pino; il canino di un lupo; le dita dei piedi di un pipistrello o le unghie di quelli di un orso; mentre le pieghe sul muso di un Dogue de Bordeaux potrebbero distrarvi dal notare le cispe dei suoi occhi. Torna in questa raccolta anche Punch, il macaco nato allo zoo di Ichikawa, in Giappone, che aveva destato grandi preoccupazioni per le sue difficoltà di inserimento nel gruppo degli altri macachi: qui si vede sulle spalle di uno di loro.