Vezza d’Oglio sorpresa a rubare dalla padrona di casa | arrestata per rapina impropria

A Vezza d’Oglio, i carabinieri della compagnia di Breno hanno arrestato una donna di 45 anni con l’accusa di tentata rapina impropria. La donna è stata sorpresa mentre tentava di rubare dalla casa di una padrona di casa. L’intervento dei militari è avvenuto subito dopo la segnalazione e ha portato all’arresto. La donna si trova ora nelle mani delle autorità locali.

Vezza d’Oglio (Brescia), 7 marzo 2026 – Il tempestivo intervento dei carabinieri della Compagnia di Breno ha portato all’arresto di una donna di 45 anni, accusata di tentata rapina impropria. La malvivente, probabilmente, pensava di poter agire indisturbata, ma non è stato così. Secondo quanto ricostruito dai militari camuni la 45enne aveva approfittato di un momento di assenza della proprietaria per entrare nell’appartamento. Ha iniziato così a frugare nelle stanze alla ricerca di oggetti di valore, quando, improvvisamente, la padrona di casa è rientrata e l'ha sorpresa. Scoperta, la ladra ha reagito con violenza, cercando di scappare. Non ci ha pensato due volte ad aggredire la signora che abita nell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

