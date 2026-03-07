Martina Pelliccioni e sua madre hanno attraversato un percorso complesso che ha coinvolto diverse città e paesi. Da Rimini a Doha, passando per Riyad, Il Cairo e Milano Malpensa, hanno affrontato voli cancellati e un viaggio nel deserto. Giovedì pomeriggio sono arrivate finalmente a casa dopo aver vissuto un’odissea lunga e faticosa.

Rimini, 7 marzo 2026 – Rimini, Doha, Riyad, Il Cairo, Milano Malpensa. Dopo un itinerario lungo migliaia di chilometri, voli cancellati e un viaggio nel deserto, giovedì pomeriggio Martina Pelliccioni e sua madre sono finalmente rientrate a casa. Le due donne sammarinesi erano rimaste bloccate in Qatar – mentre rientravano da un viaggio in Thailandia – a causa della crisi del Golfo che ha paralizzato collegamenti e traffico aereo nell’area. Per loro il rientro è stato una vera e propria corsa a ostacoli durata sei giorni. A Doha sono rimasti i bagagli, bloccati nell’aeroporto chiuso, ma Martina si porta a casa “un’opportunità per capire cosa sia davvero importante nella vita”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vedevo i missili dalla finestra": l'odissea di Martina e sua madre per fuggire dal Qatar

Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpoSi allunga purtroppo il terribile elenco di donne uccise da chi diceva di amarle.

Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa da Diego Di Domenico che poi ferisce la madre di lei e si lancia dalla finestra: morto sul colpoSi allunga purtroppo il terribile elenco di donne uccise da chi diceva di amarle.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vedevo i missili dalla finestra....

Discussioni sull' argomento Piovono missili | La commedia umana degli italiani a Dubai sembra un film di Vanzina; Coach Lunardi: Vedevo i droni dal balcone. Ma ora sembra essere tutto tranquillo; Attacco a Dubai: Dall’auto ho visto la pioggia di missili e droni; Ho visto i missili cadere: il racconto dello studente avellinese tornato da Dubai.

Vedevo i missili dalla finestra: l'odissea di Martina e sua madre per fuggire dal QatarLe due donne sammarinesi sono tornate a casa dopo 6 giorni mentre i bagagli sono rimasti a Doha nell’aeroporto chiuso. Hanno affrontato un viaggio estenuante tra pericoli e condizioni estreme nel dese ... ilrestodelcarlino.it

Giacomel: “Vedevo l’oro, poi il buio ma dopo il malore mi sento rinato” x.com

Martina Fenoaltea. Party Tyme · NUEVAYoL (backing). Nuovi PR arrivati e non vedevo l’ora di provarli! Sto testando il kit Winter Beauty Essentials con prodotti skincare, haircare e makeup perfetti per una routine completa in inverno Tra crema rimpolpant - facebook.com facebook