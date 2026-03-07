Sparta Rotterdam-Zwolle domenica 08 marzo 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 12:15 si affrontano Sparta Rotterdam e Zwolle in una partita di campionato. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote di scommessa, mentre i pronostici sono già diffusi tra gli addetti ai lavori. La sfida si svolge allo stadio di casa dello Sparta Rotterdam, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

Lo Sparta Rotterdam punta a tornare a giocare i playoff per un posto in Conference League dopo la pausa della stagione scorsa ed è ben posizionato al settimo posto della classifica di Eredivisie ma nelle ultime quattro giornate solo due punti con due sconfitte in trasferta negli ultimi due turni di campionato. Dietro potrebbero recuperare.