Sondrio | il Valtellina Sub vuol far rivivere il laghetto di Triangia

A Sondrio, il Valtellina Sub ha annunciato l'intenzione di intervenire per far rivivere il laghetto di Triangia, situato sopra la città. Il lago rappresenta un piccolo ma significativo patrimonio naturale della zona e sarà oggetto di interventi specifici da parte dell'associazione. Nessuna data precisa è stata comunicata riguardo agli interventi o ai piani futuri.

Il lago di Triangia, sopra la città di Sondrio, è un piccolo ma prezioso patrimonio naturale della Valtellina. Per anni è stato un luogo di incontro con la natura: un punto di riferimento per la comunità, per la pesca sportiva, per le immersioni e per chi semplicemente cercava un angolo di tranquillità. Negli ultimi anni il bacino si è progressivamente degradato: il ricambio naturale dell’acqua si è ridotto drasticamente e sui fondali si è sviluppata una forte proliferazione di alghe. Il lago rischia di trasformarsi sempre più in uno stagno, perdendo il suo equilibrio naturale. Per questo i volontari del Valtellina Sub, sempre sensibili alla salvaguardia delle acque e dei bacini del territorio, insieme ai volontari del gruppo di Protezione Civile di Sondrio hanno deciso di intervenire. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

