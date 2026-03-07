Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Da funweek.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Monastero delle Oblate sarà aperto al pubblico il 9 marzo in occasione della festa di Santa Francesca Romana. Questa apertura straordinaria avviene una volta all’anno e permette ai visitatori di scoprire un luogo di fede e arte. L’evento si svolge in un giorno particolare dedicato alla santa, offrendo un’occasione unica per entrare in un ambiente generalmente chiuso al pubblico.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi Gli amanti dell’arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l’anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest’oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

Aggiornamenti e notizie su Santa Francesca Romana.

Discussioni sull' argomento Monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, apertura straordinaria; Fritto Mistico, Francesca Romana Nascè in scena al Lanificio25; Sito Istituzionale | Banda della Polizia Locale, i concerti di marzo; Monica Briganti e Francesca Romana Perrotta ricordano la grande Dalida con Ciao amore, ciao.

Accade solo una volta all'anno: l'apertura straordinaria del Monastero delle OblateSegnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de’ Specchi ... msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.