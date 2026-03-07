Santa Francesca Romana apertura straordinaria del Monastero Accade una volta all’anno

Il Monastero delle Oblate sarà aperto al pubblico il 9 marzo in occasione della festa di Santa Francesca Romana. Questa apertura straordinaria avviene una volta all’anno e permette ai visitatori di scoprire un luogo di fede e arte. L’evento si svolge in un giorno particolare dedicato alla santa, offrendo un’occasione unica per entrare in un ambiente generalmente chiuso al pubblico.

Segnatevi questa data: 9 Marzo. In questa data si celebra santa Francesca Romana ed è possibile visitare il Monastero di Tor de' Specchi Gli amanti dell'arte e dei luoghi di fede non possono lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità: il 9 marzo, in occasione della solennità di Santa Francesca Romana, apre al pubblico il Monastero delle Oblate. La struttura solitamente non è visitabile, ma una volta l'anno, in ricordo della sua fondatrice, le porte di quest'oasi di pace si spalancano per accogliere curiosi e fedeli. Un luogo carico di storia e spiritualità apre le sue porte per la Solennità della compatrona di Roma. Domani la Chiesa celebra Santa Francesca Romana, patrona di Roma. Una donna che attraversò il dramma del suo tempo con fede concreta, carità instancabile e una vita interamente donata a Dio e ai poveri. Le origini Francesca Bussa de' Leoni nacqu