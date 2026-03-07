Pronostico PSV Eindhoven-AZ Alkmaar | il piano di Bosz per ritrovare subito il sorriso

Sabato alle 20:00 si disputa la partita tra PSV Eindhoven e AZ Alkmaar, valida per la ventiseiesima giornata di Eredivisie. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà in campo le formazioni titolari, con le statistiche aggiornate e le probabili scelte dei tecnici. I due club sono pronti a confrontarsi in un incontro che promette emozioni.

PSV Eindhoven-AZ Alkmaar è una partita della ventiseiesima giornata di Eredivisie e si gioca sabato alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il PSV Eindhoven è appena volato fuori dalla Coppa d'Olanda, da queste parti denominata KNVB Beker. Per il secondo anno di fila la formazione di Peter Bosz è uscita in semifinale: nella gara unica con il NEC la dominatrice indiscussa dell'Eredivisie è stata prima raggiunta e poi ribaltata in un pirotecnico 3-2 che ha divertito il pubblico del Goffertstadion di Nimega. Per il PSV è il secondo ko nelle ultime quattro partite disputate tra coppa nazionale e campionato: lo scorso 13 febbraio i biancorossi si erano arresi 2-1 al non irresistibile Volendam.

