PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 5-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla 42? Gorica 53? De Chiara 74? Camelio 85? Camelio | vittoria importante per gli azzurrini in ottica salvezza

Nel match di primavera tra Napoli e Sassuolo, gli azzurrini hanno conquistato una vittoria per 5-2. La partita si è conclusa al 95° minuto, dopo cinque minuti di recupero, con i gol di Torre, Kulla, Gorica, De Chiara e Camelio. Camelio ha siglato due reti, la seconda su assist di Olivieri, completando così la manita per il Napoli.