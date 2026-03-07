PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 5-2 7? Torre 14? Kulla 27? Kulla 42? Gorica 53? De Chiara 74? Camelio 85? Camelio | vittoria importante per gli azzurrini in ottica salvezza
Nel match di primavera tra Napoli e Sassuolo, gli azzurrini hanno conquistato una vittoria per 5-2. La partita si è conclusa al 95° minuto, dopo cinque minuti di recupero, con i gol di Torre, Kulla, Gorica, De Chiara e Camelio. Camelio ha siglato due reti, la seconda su assist di Olivieri, completando così la manita per il Napoli.
85' – MANITA DEL NAPOLI: ancora Camelio trova la via della rete, su un assist al bacio di Olivieri; doppietta per il 30 azzurro e 5-2 totale. 80' – Doppia sostituzione per il Napoli: fuori Torre e Gorica, dentro D’Angelo e Pereyra. 74' – ARRIVA IL QUARTO GOL DEL NAPOLI: capitan De Chiara serve Camelio con un lancio perfetto: il 30 azzurro scaraventa a volo un sinistro imprendibile per il portiere del Sassuolo: 4-2. 70' – Altri due cambi per il Sassuolo: escono Seminari e Negri, entrano Amendola e Cardascio. 69' – Il Sassuolo sfiora il pari con Daldum: il 27 neroverde cerca l’anticipo su Spinelli sul primo palo, ma il suo tiro esce di poco a lato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 3-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica, 53? De Chiara): NAPOLI DI NUOVO IN VANTAGGIO CON UN SUPER GOL DI CAPITAN DE CHIARA53? – NUOVO VANTAGGIO NAPOLI: Raggioli serve al limite d’area di rigore capitan De Chiara, che con un gran destro riporta gli azzurrini avanti: 3-2.
LIVE PRIMAVERA – Napoli-Sassuolo 2-2 (7? Torre, 14? Kulla, 27? Kulla, 42? Gorica): inizia il secondo tempo45' – Inizia il secondo tempo con un cambio per il Sassuolo: Barani entra al posto di Costabile.
