Le truffe telefoniche e le chiamate spam sono un fenomeno che coinvolge milioni di utenti ogni giorno. Sempre più persone ricevono chiamate indesiderate che spesso cercano di ingannare o raggirare chi risponde. Questo tipo di comunicazioni rappresenta una minaccia reale, anche se molte persone continuano a ignorare l’importanza di rispondere o bloccare queste chiamate.

Le truffe telefoniche e le chiamate spam rappresentano un fenomeno diffuso e in costante crescita. Numeri non salvati in rubrica che contattano gli utenti in diverse fasce orarie, proposte commerciali ripetute o tentativi di raggiro presentati come comunicazioni ufficiali sono elementi ormai ricorrenti. In questo scenario, l’uso di sistemi automatizzati e piattaforme di telemarketing consente di raccogliere dati anche a partire dalle reazioni più comuni di chi riceve la chiamata. Tra i comportamenti più frequenti c’è quello di ignorare o respingere la telefonata per interromperla rapidamente. Tuttavia, secondo quanto riportato da diversi esperti di sicurezza informatica, proprio il gesto del rifiuto può contribuire indirettamente alla gestione dei database impiegati per lo spam. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché non dovete rifiutare la telefonata”. Chiamate spam, cosa nasconde l’errore che facciamo tutti

