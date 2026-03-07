Niente paura ma tornare è un problema Noi bloccati in Sri Lanka Proviamo a organizzare un jet privato

Tredici cittadini di Firenze si trovano attualmente nello Sri Lanka e hanno inviato una lettera ufficiale per segnalare la loro situazione. Secondo quanto riferito, stanno cercando di organizzare un volo privato per tornare in Italia, ma incontrano difficoltà nel rientro. La comunicazione è stata inviata oggi, 7 marzo 2026, e riguarda la loro condizione di blocco nel paese asiatico.

Firenze, 7 marzo 2026 – Sono tredici i fiorentini bloccati nello Sri Lanka che hanno scritto alla prefettura chiedendo un aiuto per rientrare in Italia, dopo che le difficoltà nei collegamenti aerei internazionali a causa della guerra in Medio Oriente hanno di fatto congelato i voli previsti per il ritorno. Tra loro ci sono anche Clio Semplici e il marito Michele Vitaliano, giovane coppia di Firenze partita per una vacanza e ora in attesa di capire come tornare a casa. Il loro volo è previsto per il 9 marzo ma con ogni probabilità verrà cancellato. Nel frattempo la situazione resta incerta e le informazioni scarse. “Di italiani qui ce ne sono tanti, nel gruppo di coordinamento siamo già più di duecento – raccontano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Prof e studenti del "Corelli" bloccati in Sri LankaMomenti di attesa e preoccupazione per sette tra docenti e studenti bloccati nello Sri Lanka a causa della situazione in Iran.

